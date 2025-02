Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Unilever

Unilever im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 43,85 GBP.

Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 43,85 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 43,79 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,15 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 423.697 Unilever-Aktien.

Bei 50,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 14,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,30 GBP. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 17,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,90 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 48,67 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Unilever wird am 31.07.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 23.07.2026.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,14 EUR je Aktie.

