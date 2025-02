Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 43,46 GBP ab.

Die Unilever-Aktie notierte um 15:52 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 43,46 GBP. Bei 43,33 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 44,15 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 1.293.706 Aktien.

Am 10.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 50,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 15,83 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.04.2024 bei 37,30 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,67 GBP an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 23.07.2026 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je Unilever-Aktie.

