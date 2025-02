Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 44,15 GBP.

Um 09:07 Uhr stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 44,15 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 44,18 GBP. Mit einem Wert von 44,15 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 92.650 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 14,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 37,30 GBP fiel das Papier am 18.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 18,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,90 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,67 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2025 3,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

