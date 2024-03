Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Blick auf Unilever-Kurs

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 39,03 GBP abwärts.

Die Unilever-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 39,03 GBP abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 38,95 GBP. Mit einem Wert von 39,16 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 95.178 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,88 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 5,69 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,80 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,99 GBP an.

Unilever ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.242,00 EUR – eine Minderung von 3,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15.800,00 EUR eingefahren.

Die Unilever-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Am 24.07.2025 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Handel in London: FTSE 100 legt zum Handelsende zu

STOXX-Handel: STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain

Unilever-Aktionäre begeistert: Unilevers Speiseeis-Geschäft "Langnese" wird ausgegliedert