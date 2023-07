Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 40,67 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 40,67 GBP. Bei 40,51 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 40,67 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 305.129 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP. 10,24 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,98 GBP. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,17 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 27.04.2023. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.611,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.121,00 EUR in den Büchern gestanden.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,57 EUR im Jahr 2023 aus.

