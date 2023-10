Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Unilever zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 39,95 GBP.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 39,95 GBP zu. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 40,22 GBP zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,86 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.644.110 Unilever-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,83 GBP. Dieser Kurs wurde am 29.04.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,22 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2022 auf bis zu 38,17 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,47 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 44,39 GBP.

Unilever ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.750,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.782,00 EUR in den Büchern standen.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 3,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Börse Europa in Rot: STOXX 50 nachmittags in Rot

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 letztendlich schwächer