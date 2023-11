Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 38,00 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 38,00 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 37,92 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 38,00 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 794.411 Unilever-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,83 GBP. Dieser Kurs wurde am 29.04.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 17,97 Prozent Luft nach oben. Am 20.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,92 GBP. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 0,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,78 GBP aus.

Unilever gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.739,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

