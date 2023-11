Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever büßt am Montagvormittag ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 38,07 GBP abwärts.

Um 09:07 Uhr ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 38,07 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 37,92 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,00 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 156.884 Stück.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 15,08 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2023 auf bis zu 37,92 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,78 GBP.

Unilever ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,39 Prozent auf 15.739,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

