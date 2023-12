Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

So bewegt sich Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 37,88 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:33 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 37,88 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,09 GBP zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,95 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 731.524 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,35 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.12.2023 bei 37,19 GBP. Mit einem Kursverlust von 1,83 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,00 GBP je Unilever-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 26.10.2023 vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,39 Prozent auf 15.739,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,61 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

