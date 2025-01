Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verteuert sich am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 46,08 GBP.

Um 11:48 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 46,08 GBP nach oben. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,24 GBP an. Bei 46,18 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 342.719 Unilever-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Bei 36,81 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 20,13 Prozent Luft nach unten.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,81 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,49 GBP für die Unilever-Aktie.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 29.01.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

