Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 40,67 GBP.

Um 09:06 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 40,67 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 40,70 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,66 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 65.458 Aktien.

Bei einem Wert von 44,83 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.04.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 9,28 Prozent niedriger. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,81 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 10,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,79 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 41,99 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 08.02.2024. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.242,00 EUR im Vergleich zu 15.800,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 24.07.2025 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,72 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

