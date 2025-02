Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verteidigt am Mittag Tendenz

Blick auf Unilever-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 43,76 GBP.

Die Unilever-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 43,76 GBP. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 43,88 GBP zu. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,57 GBP nach. Bei 43,66 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 837.630 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 10.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,34 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,30 GBP. Dieser Wert wurde am 18.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 14,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,90 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,67 GBP an.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Unilever ein EPS von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 23.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

