Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verzeichnet am Donnerstagmittag kaum Ausschläge

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Unilever. Mit einem Wert von 38,74 GBP bewegte sich die Unilever-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Unilever-Aktie kam im London-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 38,74 GBP. Bei 39,05 GBP erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,63 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,76 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 630.726 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP an. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 15,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,98 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,80 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,99 GBP für die Unilever-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 08.02.2024. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.242,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Unilever.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt letztendlich

Handel in London: FTSE 100 letztendlich in Rot

Freundlicher Handel: FTSE 100-Börsianer greifen am Nachmittag zu