Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag kaum verändert

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Unilever. Mit einem Wert von 42,83 GBP bewegte sich die Unilever-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im London-Handel kam die Unilever-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 42,83 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 42,83 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 42,53 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,61 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 741.547 Stück.

Bei 43,33 GBP erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 1,17 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,81 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Mit Abgaben von 14,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,71 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,79 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,42 GBP je Unilever-Aktie aus.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,73 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Grün

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 nachmittags fester

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 mit Kursplus