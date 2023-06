Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever wird am Nachmittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Unilever 46,66 EUR

Die Unilever-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 40,51 GBP abwärts. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 40,12 GBP ein. Mit einem Wert von 40,12 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 385.597 Stück gehandelt.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 10,68 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,78 GBP. Dieser Wert wurde am 24.06.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 43,04 GBP an.

Am 27.04.2023 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite standen 14.611,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.121,00 EUR umgesetzt.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Unilever die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,57 EUR fest.

Unilever-Aktie gibt nach: Unilever hat offenbar Suche nach neuem Chairman begonnen

Unilever-Aktie fester: Unilever nutzt vermehrt afrikanische Lieferanten

Unilever-Aktie leichter: Unilever-CFO nimmt Ende Mai 2024 seinen Hut

