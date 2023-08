Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Unilever

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 39,73 GBP ab.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 39,73 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,70 GBP aus. Bei 39,83 GBP eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 484.248 Aktien.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,84 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,98 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,42 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,88 GBP.

Am 24.07.2023 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.750,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.782,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Unilever am 01.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Unilever.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,62 EUR fest.

