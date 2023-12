Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 37,79 GBP abwärts.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 37,79 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 37,74 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,77 GBP. Bisher wurden via London 629.831 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 18,62 Prozent zulegen. Bei 37,19 GBP erreichte der Anteilsschein am 01.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 1,60 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 42,00 GBP angegeben.

Unilever veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.739,00 EUR – eine Minderung von 0,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15.800,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,61 EUR im Jahr 2023 aus.

