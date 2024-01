Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Unilever-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 37,15 GBP.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Unilever-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 37,15 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,23 GBP an. Bei 37,07 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den London-Handel startete das Papier bei 37,23 GBP. Bisher wurden heute 62.746 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 29.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 44,83 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 20,69 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,83 GBP am 19.01.2024. Mit einem Kursverlust von 0,86 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,79 GBP.

Unilever ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 15.739,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 15.800,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Unilever am 08.02.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Unilever.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,61 EUR im Jahr 2023 aus.

