Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Unilever-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 03:56 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 48,37 EUR. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,51 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,23 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.185 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.12.2022 bei 49,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,42 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 22,75 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,45 GBP.

Am 09.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,45 Prozent auf 15.800,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.453,00 EUR in den Büchern gestanden.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Unilever.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2023 2,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie zieht an: Unilever macht mehr Gewinn als erwartet

Unilever-Aktie in Grün: Unilever bekommt zum 1. Juli einen neuen Chef

Unilever-Aktie sinkt: Unilever will wohl US-Eiscreme-Marken kaufen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com