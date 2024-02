Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 40,14 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,0 Prozent auf 40,14 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 39,93 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 40,15 GBP. Bisher wurden heute 74.947 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,81 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 8,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,79 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,48 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,99 GBP je Unilever-Aktie an.

Am 08.02.2024 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.242,00 EUR – eine Minderung von 3,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15.800,00 EUR eingefahren.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2024 2,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

