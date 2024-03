Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Unilever zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 39,87 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 2,0 Prozent auf 39,87 GBP zu. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,92 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,31 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 1.185.173 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,83 GBP. Dieser Kurs wurde am 29.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,68 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,80 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,99 GBP.

Unilever ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.242,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.800,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Am 24.07.2025 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt letztendlich

Handel in London: FTSE 100 letztendlich in Rot

Freundlicher Handel: FTSE 100-Börsianer greifen am Nachmittag zu