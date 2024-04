Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag im Plus

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 38,78 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 38,78 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 38,82 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,54 GBP. Zuletzt wurden via London 542.889 Unilever-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 15,61 Prozent wieder erreichen. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,81 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 5,08 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,80 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,66 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 08.02.2024 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 liegt zum Handelsende im Plus

Handel in Europa: STOXX 50 verliert mittags

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Abschläge