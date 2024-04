Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever macht am Montagvormittag Boden gut

Unilever im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,2 Prozent auf 38,58 GBP.

Das Papier von Unilever konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 38,58 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 38,62 GBP. Bei 38,54 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 88.471 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2023 auf bis zu 44,83 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,20 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,81 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,60 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 42,66 GBP angegeben.

Unilever ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,53 Prozent auf 15.242,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

