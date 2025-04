Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever macht am Vormittag Boden gut

So entwickelt sich Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 48,35 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 09:07 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 48,42 GBP. Bei 48,25 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 116.626 Unilever-Aktien.

Bei 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 4,12 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2024 auf bis zu 38,39 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 20,60 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,64 GBP an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Unilever hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 GBP je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,29 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,29 Mrd. GBP.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Unilever wird am 31.07.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Unilever.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 3,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

