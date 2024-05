Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever büßt am Nachmittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 42,62 GBP ab.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:51 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 42,62 GBP. Die Unilever-Aktie sank bis auf 42,48 GBP. Bei 42,53 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 967.490 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 43,33 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Mit einem Kursverlust von 13,64 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,79 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,71 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 43,42 GBP angegeben.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,73 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Grün

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 nachmittags fester

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 mit Kursplus