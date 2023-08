Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 39,63 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 39,63 GBP. Die Unilever-Aktie sank bis auf 39,44 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 39,59 GBP. Bisher wurden via London 207.154 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,83 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,14 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,98 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 4,16 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,88 GBP.

Am 24.07.2023 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent auf 14.750,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.782,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,62 EUR im Jahr 2023 aus.

