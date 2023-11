Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 38,18 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 38,18 GBP. Bei 38,24 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,12 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 612.762 Unilever-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2023 (37,58 GBP). Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 1,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,78 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Unilever ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 15.739,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.800,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 30.01.2025 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,61 EUR fest.

