Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag behauptet

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 36,91 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 36,91 GBP zeigte sich die Unilever-Aktie im London-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,00 GBP zu. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 36,90 GBP. Bei 36,95 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.814 Unilever-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,81 GBP. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 0,27 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,79 GBP an.

Unilever veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.739,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 08.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 30.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Grün

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt am Donnerstagnachmittag

Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge