Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Mittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 38,75 GBP abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 38,75 GBP. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 38,75 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,08 GBP. Zuletzt wurden via London 326.509 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 15,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,81 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 5,01 Prozent Luft nach unten.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,80 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,66 GBP je Unilever-Aktie an.

Am 08.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 15,24 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 15,80 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

