Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 38,69 GBP ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Unilever-Aktie in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 38,69 GBP ab. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,46 GBP nach. Mit einem Wert von 39,08 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 895.271 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 15,87 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 5,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,66 GBP an.

Am 08.02.2024 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 15,24 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,53 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Unilever die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,72 EUR je Unilever-Aktie.

