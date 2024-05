Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Donnerstagvormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,7 Prozent auf 43,49 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,7 Prozent auf 43,49 GBP. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,56 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,33 GBP. Zuletzt wechselten via London 248.196 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 23.05.2024 markierte das Papier bei 43,56 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 0,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,81 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 15,37 Prozent wieder erreichen.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,92 GBP.

Am 03.02.2011 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,80 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,80 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

