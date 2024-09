Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich Unilever

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Bei der Unilever-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 48,53 GBP.

Die Unilever-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 48,53 GBP. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,54 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,37 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 48,53 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.645 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 50,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,81 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 24,15 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,34 GBP.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 29.01.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

