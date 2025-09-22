Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever fällt am Dienstagnachmittag

Kurs der Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 44,68 GBP.

Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 44,68 GBP ab. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 44,55 GBP. Mit einem Wert von 44,60 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 553.095 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,37 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,50 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.02.2025 Kursverluste bis auf 43,11 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 3,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 50,05 GBP angegeben.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,97 EUR im Jahr 2025 aus.

