DAX23.631 +0,4%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.483 +0,2%Nas22.722 -0,3%Bitcoin95.792 +0,3%Euro1,1792 -0,1%Öl67,97 +2,1%Gold3.780 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche vz. PAG911 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
DAX mit grünen Vorzeichen: Anleger greifen nach der KI-Rally an der Wall Street auch hierzulande zu DAX mit grünen Vorzeichen: Anleger greifen nach der KI-Rally an der Wall Street auch hierzulande zu
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Kurs der Unilever

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever fällt am Dienstagnachmittag

23.09.25 16:10 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever fällt am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 44,68 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
51,22 EUR -0,16 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 44,68 GBP ab. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 44,55 GBP. Mit einem Wert von 44,60 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 553.095 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,37 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,50 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.02.2025 Kursverluste bis auf 43,11 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 3,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 50,05 GBP angegeben.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,97 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie gibt ab: Ben & Jerry's-Mitgründer verlässt vor Abspaltung das Unternehmen

Unilever-Aktie verliert aber: Interimsfinanzchef Srinivas Phatak wird dauerhaft zum CFO

Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Unilever plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Unilever OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Unilever OutperformBernstein Research
13.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
27.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
10.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
04.09.2025Unilever SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen