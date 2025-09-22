Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verbilligt sich am Dienstagvormittag

Unilever im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Unilever. Zuletzt ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 44,63 GBP.

Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 44,63 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 44,60 GBP. Bei 44,60 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 48.860 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 27.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,37 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Bei 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 3,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,05 GBP an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Unilever.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,97 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

