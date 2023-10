Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Mit einem Kurs von 39,91 GBP zeigte sich die Unilever-Aktie im CHX-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 12:04 Uhr bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via CHX bei 39,91 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,94 GBP an. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 39,70 GBP. Mit einem Wert von 39,73 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 215.879 Aktien.

Am 29.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,33 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,17 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 4,37 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,39 GBP.

Unilever veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.750,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.782,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Unilever die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2023 2,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

