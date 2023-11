Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 37,93 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel

Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 37,93 GBP. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 37,82 GBP ab. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 38,28 GBP. Bisher wurden heute 403.130 Unilever-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 18,19 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2023 bei 37,58 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,78 GBP aus.

Unilever veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde auf 15.739,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.800,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Unilever am 01.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2023 2,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

STOXX-Handel: Schlussendlich Pluszeichen im STOXX 50

LSE-Handel: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels steigen

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen