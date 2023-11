Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Unilever. Kaum Ausschläge verzeichnete die Unilever-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 38,25 GBP.

Im London-Handel kam die Unilever-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 38,25 GBP. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 38,28 GBP ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 38,18 GBP ein. Bei 38,28 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 17.518 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,83 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 17,20 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,58 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 1,75 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,78 GBP.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig standen 15.739,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 15.800,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Unilever am 01.02.2024 vorlegen. Unilever dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,61 EUR fest.

