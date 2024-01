Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verbilligt sich am Mittwochmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 37,22 GBP ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 37,22 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 37,04 GBP. Mit einem Wert von 37,30 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 359.235 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,81 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 1,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,79 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Am 26.10.2023 hat Unilever die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.739,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Unilever am 08.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,61 EUR je Aktie.

