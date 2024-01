Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Unilever befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,2 Prozent auf 37,29 GBP ab.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 37,29 GBP abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 37,04 GBP. Bei 37,30 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 658.029 Unilever-Aktien gehandelt.

Bei 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,22 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 36,81 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 1,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,79 GBP aus.

Unilever ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 15.739,00 EUR, gegenüber 15.800,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,39 Prozent präsentiert.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2023 wird am 08.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Grün

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt am Donnerstagnachmittag

Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge