Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochvormittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Unilever. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 37,41 GBP.

Das Papier von Unilever legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 37,41 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 37,50 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,30 GBP. Zuletzt wurden via London 120.425 Unilever-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 36,81 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 1,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,79 GBP.

Unilever gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,39 Prozent auf 15.739,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 15.800,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Unilever am 08.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

