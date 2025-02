Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever reagiert am Montagnachmittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 44,46 GBP zu.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 44,46 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,47 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,20 GBP. Bisher wurden via London 1.099.053 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 50,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Am 18.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,30 GBP ab. Mit Abgaben von 16,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,90 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,67 GBP aus.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,29 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Unilever am 31.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Unilever.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je Unilever-Aktie.

