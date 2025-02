Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Kurs der Unilever

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 44,12 GBP.

Die Unilever-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 44,12 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,20 GBP zu. Mit einem Wert von 44,20 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 80.365 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 14,10 Prozent zulegen. Bei 37,30 GBP fiel das Papier am 18.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 15,46 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,90 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,67 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Unilever wird am 31.07.2025 gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,14 EUR je Aktie.

