Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 38,73 GBP.

Die Unilever-Aktie konnte um 11:49 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 38,73 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,75 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,66 GBP. Bisher wurden heute 302.380 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 15,74 Prozent Luft nach oben. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,81 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 5,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,80 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 42,66 GBP.

Unilever veröffentlichte am 08.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,24 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Unilever.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Optimismus in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu

Handel in Europa: STOXX 50 am Montagmittag in Grün