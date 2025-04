Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,5 Prozent auf 47,94 GBP ab.

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 47,94 GBP abwärts. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 47,50 GBP. Mit einem Wert von 47,50 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.332.845 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,01 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.04.2024 bei 38,50 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,88 EUR je Unilever-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,12 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 3,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

