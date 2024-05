Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Unilever

Unilever im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 42,99 GBP abwärts.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 42,99 GBP. Die Unilever-Aktie sank bis auf 42,70 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,72 GBP. Zuletzt wechselten via London 408.350 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 43,56 GBP markierte der Titel am 23.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP. Mit einem Kursverlust von 14,38 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,71 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,92 GBP je Unilever-Aktie an.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 10,80 Mrd. EUR gegenüber 10,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Unilever wird am 25.07.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Unilever.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

