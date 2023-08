Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever steigt am Donnerstagnachmittag

Unilever im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 40,34 GBP.

Um 15:53 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 40,34 GBP nach oben. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,37 GBP an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,05 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 380.880 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP an. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 11,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 37,98 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 5,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,88 GBP.

Am 24.07.2023 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.782,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.750,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Unilever dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,62 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

