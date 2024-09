Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 48,36 GBP ab.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie gab im London-Handel um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 48,36 GBP nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 48,17 GBP. Bei 48,54 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 1.166.376 Unilever-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2024. 4,09 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,34 GBP aus.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Am 29.01.2026 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,89 EUR je Unilever-Aktie.

