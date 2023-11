Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 37,80 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 37,80 GBP. Die Unilever-Aktie sank bis auf 37,77 GBP. Bei 37,86 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 141.916 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 44,83 GBP markierte der Titel am 29.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 18,61 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2023 bei 37,58 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,78 GBP je Unilever-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 26.10.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.739,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Unilever am 01.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Handel in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge

Freundlicher Handel: Am Nachmittag Gewinne im STOXX 50

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert am Donnerstagmittag