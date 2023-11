Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag kaum verändert

Kurs der Unilever

Die Aktie von Unilever zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 37,88 GBP bewegte sich die Unilever-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 37,88 GBP. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,89 GBP aus. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 37,85 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,86 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.068 Stück gehandelt.

Bei 44,83 GBP markierte der Titel am 29.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 18,35 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,58 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,78 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 26.10.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 15.739,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15.800,00 EUR umgesetzt worden.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,61 EUR je Unilever-Aktie.

