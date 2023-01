Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit KursVerlusten

Die Unilever-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 46,08 EUR. Die Unilever-Aktie sank bis auf 46,07 EUR. Bei 46,53 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 5.232 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 07.12.2022 markierte das Papier bei 49,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.03.2022 bei 39,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,39 GBP an.

Unilever veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.800,00 EUR – ein Plus von 17,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 13.451,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.02.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2022 2,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com